Samanyolu Haber /Dünya / İran’da Cuma çıkışı 16 gösterici öldürüldü, onlarca kişi yaralandı /05 Kasım 2022 01:37

İran’da Cuma çıkışı 16 gösterici öldürüldü, onlarca kişi yaralandı

İran’ın Haş kentindeki göstericilerle polis arasında yaşanan olaylarda en az 16 kişi ölürken onlarca insan da yaralandı.

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İran’da Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere saldırısı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Haş vilayet binası önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak, binaya taş attılar. Emniyet güçleri atılan taşlara, göstericilerin üzerine ateş açarak karşılık verdi.  Açıklamada görüşlerine yer verilen Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi şunları kaydetti: “Haş’da en az 16 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Polisin Sistan-Beluçistan eyaletindeki tutumu diğer eyaletlerden neden farklıdır bilinmez. Bu eyalette insanlar merhametsizce öldürülüyor ve kana bulanıyor.”

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini’nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253’e yükseldiğini belirtti
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