Samanyolu Haber /Dünya / İran’da ekonominin çarkları dönmeye başlıyor /05 Nisan 2020 14:53

İran’da ekonominin çarkları dönmeye başlıyor

İran, 11 Nisan’da ekonominin bazı alanlarında faaliyetlere, kısmen de olsa yeniden başlama kararı aldı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren, Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde bazı sektörlerin yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu. Kararın hangi sektörleri kapsadığını açıklamayan Ruhani, sosyal, kültürel, sportif ve dini etkinliklerle, "riskli faaliyetlere" yönelik yasağın ise 18 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Okullar ve üniversitelerde en erken bu tarihe kadar kapalı kalacak.    

Bu arada İran Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 151 kişi artarak 3 bin 603‘e yükseldiğini duyurdu.
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