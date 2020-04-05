İran’da ekonominin çarkları dönmeye başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren, Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde bazı sektörlerin yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu. Kararın hangi sektörleri kapsadığını açıklamayan Ruhani, sosyal, kültürel, sportif ve dini etkinliklerle, "riskli faaliyetlere" yönelik yasağın ise 18 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Okullar ve üniversitelerde en erken bu tarihe kadar kapalı kalacak.







Bu arada İran Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 151 kişi artarak 3 bin 603‘e yükseldiğini duyurdu.