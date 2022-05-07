İran’da halk yeniden sokaklarda: Protestoların adresi bu kez bakın neresi

İRAN UZMANI KOÇ: ‘İRAN'DA YENİ BİR KİTLESEL PROTESTO SELİ YOLDA, BÜTÜN ÜLKEYE YAYILABİLİR’





HUZİSTAN GEÇEN YIL DA SOKAK GÖSTERİLERİNE SAHNE OLDU





İran’da enflasyonun yüzde 45’lerden yüzde 35’lere inmesine rağmen fiyat artışlarına bağlı hayat pahalı halkın tepkisini çekiyor.İran’da asgari ücret 2021 yılında yapılan yüzde 156 artışa rağmen hala 156 dolar seviyesinde.Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Iran International adlı haber sitesi ülkenin güneydoğusunda bulunan petrol zengini Huzistan bölgesinde ekmek fiyatlarında artış nedeniyle halkın huzursuz olduğunu yazdı.Protestoların ülke geneline yaygınlaşmasının engellenmesi için internetin kimi bölgelerde yavaşlatıldığı kimilerinde de kesintiye gidildiği iddia ediliyor. Aynı site gösterilerin Huzistan’ın Susengerd kentinde yoğunlaştığını, ayrıca Abuzar mahallesinde de silah seslerinin duyulduğunu öne sürdü.İran Araştırma Merkezi’nden Mehmet Koç, sosyal medya hesabından Susengerd ilçesindeki bir protesto gösterisini paylaştı.Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Koç, gösterilerle ilgili yaptığı yorumda, ‘‘İran'da yeni bir kitlesel protesto seli yolda. Halk pahalılığa karşı mücadelede ve alınması gereken tedbirler konusunda hükümeti yetersiz görmektedir. Dün gece Huzistan'ın Susengerd ilçesinde başlamış olan protestolar diğer ilçelere de sirayet ediyor. Bütün ülkeye de yayılabilir.Hayat pahalılığına karşı gösterilerin başladığı Susengard’ın bulunduğu Huzistan eyaleti 2021 yılının yaz aylarında da su ve elektrik kesintileri nedeniyle yaygın protestolar olmuştu. İran’daki toplam rezervinin yüzde 58’ine sahip olan Huzistan aynı zamanda ülkenin şeker kamışı merkezlerinden.Yaz aylarında bölgede bulunan Haft Tapeh şeker fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde işçilerin protestoları damgasını vurdu. Olaylarda en az 10 işçi hayatını kaybetti. İşçiler 67 milyon dolar borcu bulunan şirketin işçiler tarafından yönetilmesini istiyordu.