Samanyolu Haber /Dünya / İran da Karabağ sorununa dahil oldu /05 Ekim 2020 21:54

İran da Karabağ sorununa dahil oldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden savaşa dönüşen Karabağ sorunuyla ilgili yeni bir açıklamanın da İran cephesinden geldiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesi için kendi barış önerisini hazırladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran’ın Dağlık Karabağ’daki krize dair kendi barış planını hazırladığını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, Tahran’ın barış planının “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı ve işgal altındaki kentlerden askeri güçlerin çekilmesine” dayandığını söyledi.

Hatipzade “İran, Azerbaycan ve Ermenistan'la ve bölgedeki hükümet ve komşularla istişare içinde izlenecek bir plan hazırladı. Son haline getirilmekte olan bu plan çerçevesinde bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirebilmeyi umuyoruz” dedi.

Bakanlık sözcüsü, ülkesinin Dağlık Karabağ’daki çatışmaları yakından ve dikkatle takip ettiğini belirttiği açıklamasında Tahran’ın çatışmaların durması için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan Hatipzade çatışmalar sırasında İran’ın sınırlarına yönelik herhangi bir tacizi tolere etmeyeceklerini de dile getirdi.
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