İran da kendi koronavirüs aşısını yaptı

İran'da yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı duyuruldu.









Bilim Kurulunun başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başladıklarını ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağını söyledi. Muhbir, yerli aşıyı mayısta 1 milyon, haziranda 3.5 milyon, temmuzda 12 milyon ve ağustosta 15 milyon doz olmak üzere eylüle kadar 30 milyondan fazla doz üreterek Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceklerini ve genel aşılamaya hız vereceklerini ifade etti.





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