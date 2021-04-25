Samanyolu Haber /Dünya / İran da kendi koronavirüs aşısını yaptı /25 Nisan 2021 16:44

İran da kendi koronavirüs aşısını yaptı

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, bir aşı haberi de İran'dan geldi. İran'da yerli virüs aşısında seri üretime geçildiği belirtildi.

İran da kendi koronavirüs aşısını yaptı

İran'da yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı duyuruldu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, başkent Tahran'da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen COVIRAN Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı.

Bilim Kurulunun başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başladıklarını ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağını söyledi. Muhbir, yerli aşıyı mayısta 1 milyon, haziranda 3.5 milyon, temmuzda 12 milyon ve ağustosta 15 milyon doz olmak üzere eylüle kadar 30 milyondan fazla doz üreterek Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceklerini ve genel aşılamaya hız vereceklerini ifade etti.

© Sputnik
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