Samanyolu Haber /Dünya / İran’da Mahsa Amini protestolarına katılan bir kişi idam edildi /08 Aralık 2022 11:54

İran’da Mahsa Amini protestolarına katılan bir kişi idam edildi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü kurallara uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından darp edilerek katledilmesinin ardından başlayan protestolara katıldığı için idam cezasına çarptırılan Muhsin Şikari idam edildi.

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İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, ekimde başkent Tahran’daki “Settar Han Caddesi’ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı” iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici bu sabah idam edildi.

Haberde, idam edilen kişinin, “ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir güvenlik görevlisini yaralama, korku ve dehşet salma gibi eylemlerle devlete karşı savaş açmak” suçlamasıyla 20 Kasım’da idama mahkum edildiği, daha sonra Yüksek Mahkeme tarafından da cezasının onaylandığı kaydedildi.

Muhsin Şikari, İran’da Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti. Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.
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