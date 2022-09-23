İran’da protestolarda ölenlerin sayısı 31’e yükseldi

Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından İran halkı sokaklardan çekilmiyor. Ülke çapında 30 eyalette 100'den fazla şehirde protesto düzenlendi. Polis ve Devrim Muhafızları güçleriyle devam eden kanlı çatışmalar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından geniş çaplı tutuklamalar başladı.Halk, Gheshm ilininin Cuma İmamı Merkezini yakarak “Diktatöre ölüm” sloganları attı.Mazandaran'da rejimin vali yardımcısı, “Dün gece 41 hükümet mekanına saldırı düzenlendi, 76 polis ve Devrim Muhafızı gücü yaralandı” açıklaması yaptı.Halk Tebriz, Tahran, Sanandaj, Amol ve birçok ilde valilikleri, bankaları, polis araçlarını yaktı.Tahran ilinde Mahsa Amini’nin anısına “Hejab” caddesinin tabelası “Mahsa Amini” olarak halk tarafından değiştirildi.Protestolar devam ederken İran rejimi ülke çapında internet erişimini keserek haberleşmenin önünü kesiyor. İnternet erişiminin zayıflaması ve kesilmesiyle gelen videolar gecikmeli yayınlanıyor.Yerel bilgilere göre ölenlerin sayısı 31’e yükseldi. Hananeh Kia Nowshahr ve Ghazele chalavi Amol şehirlerinde iki kadın polis tarafından ateş edilerek öldürüldü.