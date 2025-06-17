Samanyolu Haber /Dünya / İran’da siber saldırı alarmı: Bankalar kilitlendi, ATM’ler çöktü /17 Haziran 2025 14:22

İran’da siber saldırı alarmı: Bankalar kilitlendi, ATM’ler çöktü

İran’ın en köklü bankalarından biri olan Bank Sepah’a yönelik geniş çaplı siber saldırının ardından ülkedeki ATM sistemleri çöktü. Predatory Sparrow adlı hacker grubu tüm verileri sildiklerini öne sürerken, İran Merkez Bankası “her şey yolunda” açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

İran’ın en köklü finans kuruluşlarından biri olan ve İran ordusu ile Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Bank Sepah, salı günü büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırıyı geçmişte İran’ın çelik tesisleri ve yakıt altyapısını da hedef alan Predatory Sparrow (Yırtıcı Serçe) adlı hacker grubu üstlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medya üzerinden açıklama yapan grup, bankanın tüm verilerini yok ettiklerini belirtti. Bu açıklama, İran genelinde bankacılık sisteminde yaşanan geniş çaplı kesintilerle aynı zamana denk geldi.

Bank Sepah’a yönelik gerçekleştirilen büyük çaplı siber saldırının ardından, ülke çapındaki ATM cihazları devre dışı kaldı.

İran International’a konuşan müşteriler, Bank Sepah’taki hesaplarına erişemediklerini, bazı şubelerin ise tamamen kapatıldığını söyledi. Bank Sepah’ın İran’da bin 800’den fazla şubesi bulunuyor.

Bankanın ayrıca İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’da da şubeleri var.

Devlet ajansı IRNA’ya konuşan bir Merkez Bankası sözcüsü, “Tüm bankacılık sistemleri düzgün şekilde çalışıyor ve müşterilere hizmet veriyor” dedi.

KOSAR VE ENSAR BANKALARI DA ETKİLENDİ

Saldırı yalnızca Bank Sepah ile sınırlı kalmadı. İran ordusuna bağlı olduğu bilinen Kosar ve Ensar bankalarının da banka kartları çalışmaz hale geldi. Her iki kurum da daha önce ABD yaptırımları kapsamına alınmıştı.

İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, Sepah Bankası’ndaki sorunun birkaç saat içinde giderileceğini duyurdu.

Predatory Sparrow, bankayı İran’ın nükleer ve füze programlarını finanse ettiği gerekçesiyle hedef aldıklarını açıkladı. Grup, Bank Sepah’ın uluslararası yaptırımları delmek ve askeri projeleri finanse etmek için kullanıldığını öne sürdü.

İran geçmişte bu grubu, özellikle İsrail tarafından desteklenen yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmakla suçlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran’da siber saldırı alarmı: Bankalar kilitlendi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:22