İran’da tansiyon yüksek: Dini lider Ayetullah Humeyni’nin evini ateşe verdiler

Humeyni’nin doğduğu şehir olan Humeyn’de sonradan müzeye çevrilen evi ateşe verildi. Göstericiler ülkedeki dini liderler aleyhine sloganlar attı. Tahran’daki protestolardan paylaşılan görüntülerde ise göstericiler, “Bu yıl kan yılı ve Hamaney devrilecek.” sloganları attığı görülüyor.







22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle patlak veren gösteriler üçüncü ayına girdi. Sivil toplum kuruluşları şu ana kadar 300’den fazla göstericinin hayatını kaybettiğini binlerce kişinin de tutuklandığını bildiriyor. İran yönetimi ise protestolardan dış güçleri, özellikle ABD ve İsrail’i sorumlu tutuyor.

