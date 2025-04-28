İran’daki korkunç patlamanın sebebini ABD açıkladı

İran’ın güneyindeki Bandar Abbas kentinde bulunan Şehid Raci Limanı’nda 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, meydana gelen büyük bir patlama, en az 40 kişinin ölümüne ve 1.200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlamanın, konteynerlerde depolanan tehlikeli kimyasal maddelerin tutuşması sonucu gerçekleştiği düşünülüyor. ?





'PATLAMA KÜÇÜK BİR YANGINDAN ÇIKTI'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görgü tanıkları, küçük bir yangının hızla büyüyerek büyük bir patlamaya dönüştüğünü belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, konteynerler arasında başlayan yangının ardından büyük bir patlamanın meydana geldiği ve görüntü akışının kesildiği görüldü. ?





YANGINA DENİZ SUYU İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Patlama sonrası İran Kızılayı, olay yerine hızla müdahale etti. Yaralılardan 190'ının hâlen hastanelerde tedavi altında olduğu bildirildi. Yangına helikopterlerle deniz suyu püskürtülerek müdahale edildi ve yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. ?





ABD'DEN ÇARPICI İDDİA

Patlamanın nedeni olarak, konteynerlerde depolanan sodyum perklorat adlı kimyasal madde gösterildi. Bu madde, katı yakıtlı füze motorlarının üretiminde kullanılıyor. New York Times, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir kişinin, patlamanın bu maddeden kaynaklandığını belirttiğini aktardı. ?





CNN, patlama sırasında bölgede neyin depolandığını bağımsız olarak doğrulayamadığını ve bu tür kimyasalların limanda bu kadar uzun süre neden tutulduğuna dair net bir bilgi bulunmadığını belirtti. ?





PEZEŞKİYAN OLAY YERİNE GİTTİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, patlamanın ardından Bandar Abbas'a giderek olay yerinde incelemelerde bulundu ve yaralıları ziyaret etti. Pezeşkiyan, "Neden olduğunu öğrenmemiz gerekiyor" diyerek kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını belirtti. ?





İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu ve güvenlik ile yargı yetkililerine herhangi bir ihmalin tespit edilmesi talimatını verdi.





İRAN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Patlama, Orta Doğu'da gerginliğin yüksek olduğu ve İran ile ABD arasında Tahran’ın nükleer programı konusunda müzakerelerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Ancak İran’da hiçbir üst düzey yetkili, patlamanın bir saldırı olduğuna dair bir açıklama yapmadı. ?