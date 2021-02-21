İran’dan ABD’ye zehir zemberek açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, son dönemde tekrar alevlenen Washington-Tahran hattındaki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.







Birleşmiş Milletler müfettişlerinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında söz verdiği 23 Şubat’taki teftişlerini iptal etmesi ile ilgili konuşan Zarif, “Bu yaptığımız nükleer anlaşmayı terk ettiğimiz anlamına gelmiyor fakat ABD, Tahran’a uyguladığı yaptırımları kaldırmalı” dedi.





“ABD BAĞIMLI”





ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ve yönetimini de eleştiren Zarif, “Onlar Donald Trump gibi aynı politikaları benimsiyor” dedi. Zarif ABD’nin İran’a “maksimum baskı” uyguladığını söylerken, “Attığımız tüm adımlar geri alınabilir. ABD de anlaşmaya dönmeli ve bütün yaptırımları kaldırmalı. ABD yaptırımlara bağımlı fakat şunu bilmeleri gerekiyor ki İran baskıya boyun eğmeyecektir” dedi.





Geçen yıl İranlı vekillerin aldığı bir karar ile İran yönetimi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerinin bölgede inceleme ve teftiş yapması engellenmişti. Bu karar kapsamında 23 Şubat’taki incelemeler ertelenmiş tansiyon yükselmişti.





IAEA BUGÜN TAHRAN’DA





İran basını, bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ve heyetinin Tahran’da yetkililerle görüştüğünü duyurdu.





İran Atom Enerjisi Organizasyonu’nun başkanı Ali Ekber Salihi, cumartesi günü IAEA’nın aldığı ek protokollerin içinde haber vermeden gelerek incelemelerde bulunmanın da yer aldığını aktardı. Salihi, bu konuda Tahran yönetiminin endişesini dile getirdi.





TRUMP MASADAN KALKMIŞTI





ABD’nin geçen ay resmen görevine başlayan başkanı Joe Biden da perşembe günü İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönme sinyalleri vermişti. 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan anlaşma kapsamında Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmemesi karşılığında yaptırımlar kaldırılmış ve normalleşme süreci başlatılmıştı.





Fakat ABD Başkanı Trump, 2018 yılında bu anlaşmadan ayrılınca taraflar masadan kalkmıştı.