Samanyolu Haber /Dünya / İran’dan Dağlık Karabağ çağrısı /01 Kasım 2020 19:26

İran’dan Dağlık Karabağ çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Karabağ sorununun 30 yıl süren müzakerelere rağmen çözülemediğini belirterek, “Minsk grubu ile herhangi bir rekabete girmeden Karabağ sorununu diplomatik şekilde çözmeye çalışıyoruz” dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, devlet televizyonuna çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Zarif, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle en çok bölge ülkelerinin zarar gördüğüne işaret ederek, “Bu krizi sonlandıracak olanlar da yine bölge ülkeleri olacaktır” diye konuştu.

Karabağ sorununun çözümü için 30 yıldır yapılan müzakerelerden sonuç elde edilemediğini kaydeden Zarif, “Minsk grubu ile herhangi bir rekabete girmeden Karabağ sorununu diplomatik şekilde çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞGAL GÜÇLERİNİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Zarif, Karabağ sorununun çözümü için çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki işgal güçlerinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Karabağ sorununu Azerbaycan, Rusya, Türkiye ve Ermenistan ile görüştüklerini kaydeden Zarif, İran'ın Karabağ konusunda hazırladığı plana ilişkin, “Biz sadece ateşkes ile yetinmek istemiyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği plan çerçevesinde diplomasi kanallarını açmak ve özellikle işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini sağlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.
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