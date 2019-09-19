İran’dan ‘Topyekün Savaş’ tehdidi









Zarif’in açıklaması ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Hürmüz Boğazı’nda İran’ın düzenlediğinden şüphelenilen bir dizi gizemli saldırının ardından yapılan en sert açıklama oldu.





İran Dışişleri Bakanı'nın sözleri bir gün önce Suudi Arabistan ziyareti sırasında ülkedeki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı “savaş eylemi” olarak değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya da yanıt niteliğindeydi.









Zarif CNN’in ‘’ABD ya da Suudiler’in olası bir saldırısına nasıl karşılık verileceği’’ sorusuna topyekün savaşla karşılık verileceği yanıtını verdi ve bunun çok sayıda can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.





Zarif, “Çok ciddi olarak açıklıyorum, askeri çatışmaya girmek istemiyoruz. Ancak topraklarımızı gözümüzü kırpmadan savunuruz” dedi. Zarif müzakerelerin devam etmesi için önce ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından yürürlüğe koyduğu yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Zarif, “Ne yaparlarsa yapsınlar bize diz çöktüremezler” ifadelerini kullandı.





BM Genel Kurulu öncesi vize tartışması





Zarif ayrıca Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu BM Genel Kurulu toplantılarına davetli İran delegasyonunun vizelerini geciktirmeye çalışmakla suçladı. ABD, Zarif’i Temmuz ayında yaptırım listesine almıştı. Ancak bu dönemde ABD’den gelen açıklamalarda yaptırımların Cevad Zarif’in Birleşmiş Milletler görüşmeleri için New York’a yapacağı ziyaretleri etkilemeyeceği belirtilmişti.





Zarif attığı Twitter mesajında “Acemi meslektaşım için tarihten bir not: Nelson Mandela 2008’e kadar ABD’nin terör izleme listesindeydi. Yani Nobel Barış Ödülü almasından 15 yıl sonrasına kadar” ifadelerini kullandı.





“ABD petrolü silah olarak kullanıyor”





İran Petrol Bakanı Bijen Zengene ise ABD’yi petrolü silah olarak kullanmakla suçladı ve petrol piyasasında dengenin yakın zamanda sağlanacağını söyledi. Petrol Bakanlığı’na ait SHANA haber ajansında yayınlanan açıklamasına göre Zengene, “ABD artık petrolü silah olarak kullanıyor. Petrol silah değildir” dedi.





Zengene, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC üyesi ülkelerin de birbirleriyle iyi geçinmeleri gerektiğini kaydetti.





Pompeo saldırının ardından bölgede





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise dünyanın en büyük ham petrol işleme tesisine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan’da temaslarda bulunuyor. Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la bir araya geldi.





Mike Pompeo Twitter mesajında, “ABD, Suudi Arabistan’ın kendini savunma hakkına tam destek vermektedir. İran rejiminin tehditkar tavrına asla müsamaha gösterilmeyecektir’’ ifadelerini kullandı.









Pompeo Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la da bir araya geldi. BAE, Suudi Arabistan liderliğinde Yemen’de İran destekli Husiler’e karşı savaş yürüten koalisyonun üyesi.





BAE, Perşembe günü ABD’nin Ortadoğu’da petrol nakil yollarını savunmak için oluşturduğu uluslararası misyona da katıldığını açıklamıştı.





Suudi yetkililer Çarşamba günü düzenledikleri basın toplantısında İran’ın saldırıda kullandığını iddia ettikleri drone ve kruz füzesi parçalarını basın karşısında sergilemişti. Ayrıca yetkililer drone’un kuzeyden geldiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini de paylaşmıştı.





Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı Yemen’de başkent Sana’yı kontrol eden Husiler üstlenmişti ancak ABD ve Suudi Arabistan saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürüyor. Yemen Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alıyor.

