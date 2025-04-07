Samanyolu Haber /Gündem / İran’dan Türkiye’ye 'ABD’ notası /07 Nisan 2025 12:16

İran’dan Türkiye’ye 'ABD’ notası

İran, ABD ile artan gerilim çerçevesinde komşu ülkeleri uyararak, Amerikan güçlerinin topraklarını ya da hava sahalarını kullanmasına izin verilmesini “düşmanca bir hareket” olarak değerlendireceğini bildirdi. Uyarı notası verilen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

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Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye ve Bahreyn'e resmi nota gönderdi. 

İran, bu ülkelere ABD güçlerinin herhangi bir askeri operasyon için kendi sınırlarını kullanmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

İranlı bir yetkili, "Böyle bir hareket onlar için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN ORDUSU ALARM DURUMUNDA
Söz konusu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektubun ardından geldi.

Trump, mektubunda İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmaya yönelik doğrudan görüşme teklif etmiş, aksi halde “bombardıman” tehdidinde bulunmuştu.

Bu tehdit üzerine Hamaney'in İran ordusunu yüksek alarm durumuna geçirdiği belirtildi. 

İranlı kaynaklara göre Tahran, Umman üzerinden ABD ile dolaylı görüşmelere açık olduğunu bildirirken, bu görüşmelerin “çalkantılı” geçebileceği uyarısı yapıldı.

“HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIZ”
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkesinin herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı. 

Komutanlar ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Selami, “Bir savaş başlatmayacağız, ama her türlü savaşa hazırız” dedi.

Selami, İsrail’in 2024 Nisan ayında İran’ın Suriye’deki konsolosluğuna düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, bu saldırının Ortadoğu’da “küresel bir çatışmanın” başlangıcı olduğunu söyledi. 

İran’ın gerçekleştirdiği füze ve İHA misillemesinin İsrail hava savunmasını deldiğini savunan Selami, “Füzelerimiz onların güvenlik yanılsamalarını delip geçti” ifadesini kullandı.

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