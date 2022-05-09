Samanyolu Haber /Gündem / İran’dan Türkiye’ye ‘kum fırtınası’ suçlaması /09 Mayıs 2022 11:35

İran’dan Türkiye’ye ‘kum fırtınası’ suçlaması

İran, son yıllarda hayatı ve ekonomiyi olumsuz etkileyen kum ve toz fırtınalarıyla mücadele ediyor. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Enerji Bakanı Ali Ekber Mihriban’a yazdığı mektupta bazı bölgelerde hayatı felç eden kum fırtınalarından Türkiye’yi sorumlu tuttu.

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İran, son dönemde ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum ve toz fırtınalarından Türkiye'yi sorumlu tuttu.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkenin batı ve güney bölümlerinde kum ve toz fırtınalarının yayılmasının Türkiye'nin sınırdaki Aras Nehri'nde inşa ettiği barajlardan ve duvarlardan kaynaklandığını savundu.

Resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre Muntazeri, İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihriban'a bir mektup yazarak, İran topraklarında ekonominin ve tarımın daha fazla kayıp yaşamaması için Türkiye'den İran'a su akışının takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Uzmanlara göre, İran'da son yıllarda artan kum ve toz fırtınalarında aşırı su tüketimi ve su kaynaklarının azalması gibi insan kaynaklı ve doğal etkenler de önemli rol oynuyor. Kum fırtınalarının özellikle sınır bölgelerinde etkili olduğu belirtilirken İran hükümetinin son dört yılda kum fırtınalarının olumsuz etkilerini engellemek için yaklaşık 370 milyon euro harcadığı söyleniyor.

Su sıkıntısı son dönemde bölge genelinde tartışma yaratıyor. Irak'ta da son dönemde kum fırtınalarını hayatı felç ederek binlerce kişinin solunum sıkıntısı yaşamasına yol açtı. Fırat ve Dicle nehirlerinde inşa edilen barajların bölgede su seviyesini hızla azaltması dikkat çekiyor.
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