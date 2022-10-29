Samanyolu Haber /Dünya / İran Devrim Muhafızarından göstericilere tehdit /29 Ekim 2022 14:16

İran Devrim Muhafızarından göstericilere tehdit

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülke genelinde devam eden protestolarla ilgili eylemcileri uyararak cumartesi (29 Ekim) gününün sokağa çıktıkları son gün olacağı tehdidinde bulundu.

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Selami, "Sokaklara çıkmayın. Bugün ayaklanmaların son günü." ifadesini kullandı.

İran'da, 22 yaşındaki Kürt kadın Mahsa Amini'nin geçen ay "ahlak polisi" gözaltısınnda ölmesinin ardından ülke genelinde devam eden protestolarla çalkalanıyor.

Eylül ayında başlayan ve toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların katıldığı bir halk isyanına dönüşen protestolar, 1979 İslam Derimi'nden bu yana ruhani liderliğe karşı en sert tepki ve meydan okumalardan biri olarak öne çıkıyor.

İnsan hakları örgütleri, altıncı haftasına giren eylemlerde İran genelinde şu ana kaar en az 250 protestocunun öldürüldüğünü ve binlerce kişinin tutuklandığını belirtiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (Sepahi Pasdaran), 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nin hemen sonrasında Ayetullah Humeyni'nin (Ruhullah Musavi Humeyni) talimatıyla 5 Mayıs 1979 tarihinde "iç düzeni sağlama ve devrimin korunması" gibi görevlerle oluşturuldu.

Askeri varlığının yanı sıra siyasi ve ekonomik alanda da önemli yeri bulunan Devrim Muhafızları, İran ordusuna paralel kuruldu ve emirleri de doğrudan dini liderden alıyor.

Asli görevi iç güvenlik olmakla birlikte askeri uzmanlar, DMO'nun düzenli orduya göre çok daha etkin ve baskın olduğunu belirtiyor.
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