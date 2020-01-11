İran Devrim Muhafızları Komutanı: Tüm sorumluluğu alıyoruz

ran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi. Hacızade'nin belirttiğine göre uçak kısa menzilli bir füze tarafından vuruldu.





'Keşke ben ölseydim'

İran Devrim Muhafızları Komutanı açıklamasında şunları ifade etti:





"Hava savunma operatörü uçağıcruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları ayayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Keşke ben ölseydim."



