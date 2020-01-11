Samanyolu Haber /Gündem / İran Devrim Muhafızları Komutanı: Tüm sorumluluğu alıyoruz /11 Ocak 2020 14:56

İran Devrim Muhafızları Komutanı: Tüm sorumluluğu alıyoruz

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade uçağın cruise füzesi sanıldığı için, kısa menzilli bir füze tarafından vurulduğunu açıkldı. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Hacızade, 'keşke ben ölseydim' dedi.

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ran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi. Hacızade'nin belirttiğine göre uçak kısa menzilli bir füze tarafından vuruldu.

'Keşke ben ölseydim'
İran Devrim Muhafızları Komutanı açıklamasında şunları ifade etti:

"Hava savunma operatörü uçağıcruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları ayayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Keşke ben ölseydim."

Hamaney soruşturma talimatı verdi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığı'na Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin 'muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi' talimatını verdi.
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