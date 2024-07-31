Suikastla öldürülen Haniye Katar'da defnedilecek

Hamas ve İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetiminden saldırıyı üstlenen resmi bir açıklama yapılmış değil.





Öte yandan, İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran'da Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi üzerine üç günlük bir ulusal yas ilan edildi. Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin açıklama yapan Lübnan'daki İran Büyükelçisi ise İran'ın 'savaşı genişletmeye çalışmadığını ancak bölgenin ABD ve İran'a av olmasına izin vermeyeceğini' belirtti.







Hamas'tan yapılan açıklamada, İsmail Haniye için perşembe günü bir cenaze töreni düzenleneceği, ardından naaşının toprağa verilmek üzere Doha'ya götürüleceği doğrulandı.





İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.Reuters haber ajansının aktardığına göre, Devrim Muhafızları, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu suikasta 'sert ve acı verici bir karşılık verileceğini' bildirdi. Devrim Muhafızları, "İran ve direniş cephesi, bu suça karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, söz konusu 'suçun uluslararası kural ve düzenlemelerin de ihlali olduğu' belirtildi.İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye'nin naaşının İran'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar'ın başkenti Doha'da defnedilmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı'nın Hamas kaynaklarından aktardığına göre, Hamas ve İranlı yetkililer arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin cenaze töreni ve defin işlemleri için görüşmeler devam ediyordu. Buna göre, Haniye'nin cenaze törenin Tahran'da yapılması, ardından defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilmesi planlanıyordu.İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz Çarşamba günü sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsmail Haniye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.