Samanyolu Haber /Dünya / İran Devrim Muhafızları'nda 'çağrı cihazı' paniği: 'Her çeşit iletişim cihazı yasaklandı...' /23 Eylül 2024 12:13

İran Devrim Muhafızları'nda 'çağrı cihazı' paniği: 'Her çeşit iletişim cihazı yasaklandı...'

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), Lübnan'da meydana gelen çok sayıda cihaz patlaması sonucu hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin ardından askerlerin her çeşit iletişim cihazlarını kullanmasını yasakladığı ileri sürüldü.

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Reuters'ın, İran'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Lübnan'da meydana gelen çok sayıda cihaz patlamasının ardından askerlerin her çeşit iletişim cihazlarını kullanmasını yasakladı.

Reuters, “DMO, Lübnan'da geçen hafta meydana gelen ölümcül saldırıda müttefikleri (Lübnanlı Şii hareket) Hizbullah tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlatılmasının ardından tüm üyelerine her türlü iletişim aracını kullanmamalarını emretti” diye yazdı.

Reuters'a konuşan İranlı kaynaklardan biri, DMO liderliğinin Lübnan'da yaşananlardan “derin endişe” duyduğunu ve tüm cihazları kontrol etmek için “geniş çaplı bir operasyon” düzenlediğini söyledi. 

Kaynak, bunun bir parçası olarak DMO temsilcilerinin Hizbullah'tan teknik inceleme sonuçlarını ve patlatılan cihazlardan bazı örnekler talep ettiklerini ifade etti.

İran'ın, İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı olabilecek ve onlardan mali ödüller alabilecek kişileri tespit etmek amacıyla başta orta ve üst düzey subaylar olmak üzere Devrim Muhafızları personeli hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattığını kaydeden kaynak, şunları aktardı:

“Bu kapsamda, İran'daki ve yurtdışındaki banka hesaplarının yanı sıra kendilerinin ve ailelerinin seyahat geçmişleri de inceleniyor.”

Kaynak ayrıca, Lübnan'daki bombalı saldırıların ardından İran'ın askeri ve nükleer tesislerindeki güvenlik önlemlerinin de önemli ölçüde artırıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?
17 ve 18 Eylül tarihlerinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizler de dâhil olmak üzere iletişim araçlarında patlamalar meydana geldi. Resmi rakamlara göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. 

İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani de yaralananlar arasındaydı.

Hizbullah, Lübnan ve İran, patlamalardan İsrail'i sorumlu tuttu.

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