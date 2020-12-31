Samanyolu Haber /Dünya / İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çok konuşulacak açıklama /31 Aralık 2020 22:00

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çok konuşulacak açıklama

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la savaş çıkarmak için komplo ile gerekçe üretmeye çalıştığını iddia ettiği belirtildi.

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t24.com.tr'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak'tan gelen istihbarata göre ABD'nin İran'la savaş çıkarmak için komplo ile gerekçe üretmeye çalıştığını iddia etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Zarif, "ABD'de Covid-19 ile savaşacağına Donald Trump ve destekçileri BİZİM bölgemizde B52'ler uçurarak ve armadalar göndererek milyarlar harcıyor" yazdı.

Zarif, "Irak'tan gelen istihbarat, savaşa bahane uydurmak için bir komploya işaret ediyor" ifadelerini kullandı. 

"İran savaşa aramıyor" yazan Zarif, "Ancak İran, AÇIK ve DİREKT bir şekilde halkını, güvenliğini ve çıkarlarını koruyacaktır" dedi.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye yapılan saldırıdan İran destekli milisleri sorumlu tutmuştu. Tahran, suçlamaları yalanlarken saldırının zamanlamasının "şüpheli" olduğunu ifade etmişti. 
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