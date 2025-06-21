İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den kritik mesaj: 'Müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İstanbul’da yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi. Erakçi, ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmasının “çok talihsiz ve herkes için çok tehlikeli” bir durum yaratacağını ifade etti.

'MÜZAKERELİ ÇÖZÜME HAZIRIZ'



Erakçi, diplomasinin geçmişte etkili olduğunu ve gelecekte de çözüm sağlayabileceğini belirterek, “Fakat diplomasiye geri dönmemiz için saldırganlık durdurulmalı” çağrısında bulundu. İran’ın, 2015’teki gibi müzakereli bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Erakçi, İsrail’in ise açıkça diplomasiye karşı bir tutum sergilediğini söyledi. “2015’te olduğu gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız” diyen Erakçi, uluslararası toplumdan gerilimi düşürmek için adım atmasını istedi.