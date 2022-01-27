İran doğalgaz kesintisi için Türkiye’yi işaret etti

Türkiye’de enerji krizi yaşanıyor. İran’dan gelen doğalgazın kesilmesi nedeniyle ülkede yazın depolardan kullanılan gaz tükendi, stoklar eriyince hükümet çareyi sanayi bölgelerine verilen gazı kısmakta buldu.





Sanayide üretimi durma aşamasına getiren enerji krizinde Ankara, sebep olarak İran’ı gösterirken, Tahran’dan tam tersi bir açıklama geldi.





İran yetkili makamları, sorunun ülkelerinden değil, Türkiye'den kaynaklandığını öne sürdü.





Sözcü gazetesinin haberine göre, İran Milli Gaz Şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesinti İran tarafından kaynaklanmıyor. Bazergan istasyonunda iki yalıtımlı bağlantıdan gaz kaçağı meydana gelmesi ve istasyondaki standart çalışma koşullarının aksamasının ardından Türkiye'ye gaz ihracatı azalmış olup, sorunlar giderilene kadar kısa bir süreliğine durdurulmuştu” denildi.





Açıklamada, gaz sıkıntısının devam etmesinde Türkiye’ye işaret edildi:





“Çalışma koşullarının kontrol edilmesi ve kaçakların sürekli izlenip basınç kontrollerinin yapılmasıyla gaz ihracatının akışı sağlandı. Ancak Türk tarafındaki doğalgaz basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun nedeniyle ülke şu anda gaz alamıyor.”





İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye'ye verilen doğalgazda son beş altı yıldır herhangi bir durma olmadığını belirtmişti. Farazmand şunları söylemişti:





“25 yıllık bir anlaşmamız var. Daha fazla talep olursa karşılarız. Hatta ikinci bir hat konusu gündemdeydi. Bir türlü ciddi bir girişim olmadı. İkinci hat Van, Erzurum gibi Doğu'daki illerin gazını karşılayacaktı. Yatırımcı geldi, fizibilite çalışıldı ama maalesef bir ilerleme kaydedilmedi."