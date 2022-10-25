İran Dünya Kupası'ndan men edilsin; yerine Ukrayna oynasın





FIFA Shakhtar Donetsk'in talebi hakkında bir açıklamada bulunmadı. Fakat kurallara göre bir Asya takımının Dünya Kupası'ndan men edilmesi halinde FIFA'nın bu takımın yerine bir Avrupa takımını getirme hakkı bulunmuyor.

Kulübün tepe yöneticisi Sergei Palkin, İran'ı "Ukraynalılara yönelik terör saldırılarına doğrudan katılmakla" suçladı ve İran yerine Ukrayna'nın Katar'da oynamasını önerdi.Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile oynayacağı maçtan bir gün önce yaptığı açıklamada Palkin, bu kararın "adil" olacağını söyledi.Beyaz Saray geçen hafta ABD'nin elinde İranlı askerlerin Kırım'da "doğrudan sahaya inerek" Ukrayna'nın altyapısına ve sivil halkına yönelik Rus insansız hava aracı saldırılarını desteklediğine dair kanıtlar olduğunu açıkladı. Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Kyrylo Budanov da Rus güçlerinin cumartesi itibariyle yaklaşık 330 adet İran yapımı "Shahed" insansız hava aracı kullandığını ve daha fazlasının da sipariş edildiğini ileri sürdü.Rusya ve İran ise kullanılan insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu reddediyor.Uluslararası Futbol Federasyonu, ulusal bir hükümetin askeri kararları nedeniyle üye federasyonları genellikle askıya almıyor. Ancak 1994'te Balkanlar'daki savaş sırasında Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulandıktan sonra Yugoslavya Dünya Kupası'na katılmaktan men edildi.FIFA, Rusya'nın Mart ayında Dünya Kupası eleme maçlarında oynamasını engelleyen Ukrayna işgalinin ardından Rus takımlarını askıya almıştı.Uluslararası futbol federasyonu bu kararına gerekçe olarak müsabakaların güvenliği ve bütünlüğüne yönelik riskleri göstermişti.FIFA, İran'ın kadınların futbol ve diğer spor dallarında maçlara serbestçe katılmasını engelleyen uzun süreli politikası nedeniyle milli takımı askıya alma çağrılarına şu ana kadar direndi.