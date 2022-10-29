Samanyolu Haber /Dünya / İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı /29 Ekim 2022 11:15

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran’daki Zahedan kentinde Cuma günü düzenlenen protestolarda kolluk kuvvetleri ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların üzerine ateş açıldığı görülüyor.

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Devlet kontrolündeki medyaya göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

BBC'nin verdiği habere göre, Kentteki protestolar 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de öldürülmesi üzerine başlamış, dört hafta önce üst düzey bir polisin 20 yaşından küçük bir kıza tecavüz ettiği suçlamaları üzerine daha da büyümüştü.

Bu suçlamanın ardından 30 Eylül’de düzenlenen protestoda kaç kişinin öldüğü tam olarak bilinmese de insan hakları örgütlerinin çalışmaları 90’dan fazla kişinin öldüğünü gösteriyor.

Bunun ardından üst düzey iki polisin görevden alındığı açıklandı. İran’da protestoları bastırmakla görevli polislerin üst düzey yöneticilerinin görevden alınması nadiren görülen bir durum olsa da kentte protestoları dindirmeye yetmedi.

BBC Farsça servisine gönderilen bir videoda bazı binaların zeminlerinin kanla kaplandığı görülüyor ve protestocuların “Hamaney’e ölüm” sloganları duyuluyor.

Afganistan ve Pakistan sınırındaki Sistan Belucistan eyaletinin nüfusu, İran’ın çoğunluğunun aksine Sünni ağırlıklı.
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