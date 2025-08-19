Samanyolu Haber /Dünya / İran futbol dünyası bunu konuşuyor: 2 kişi büyüden gözaltına alındı, 50 şüpheli var /19 Ağustos 2025 13:49

İran futbol dünyası bunu konuşuyor: 2 kişi büyüden gözaltına alındı, 50 şüpheli var

İran futbolu büyücülük iddialarıyla sarsıldı. Bu kapsamda açılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı, 50’den fazla kişi de ifadeye çağrıldı.

SHABER3.COM

İran futbolu, büyü iddialarıyla gündemde. İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, büyücülük faaliyetleriyle bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Alevi, soruşturmada 50’den fazla kişinin de ifadeye çağrıldığını açıkladı.

4 ANTRENÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.
