İran futbol dünyası bunu konuşuyor: 2 kişi büyüden gözaltına alındı, 50 şüpheli var

İran futbolu, büyü iddialarıyla gündemde. İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, büyücülük faaliyetleriyle bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Alevi, soruşturmada 50’den fazla kişinin de ifadeye çağrıldığını açıkladı.





4 ANTRENÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.





Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.