İran Genelkurmay Başkanı’ndan Kürt partilere tehdit

İran resmi ajansı IRNA’da yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Bakıri, İranlı Kürt partilerin Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerine dikkat çekti.







Kürt partileri “terörist gruplar” diye itham eden Bakıri, Irak Kürdistan Bölgesi hükümetinin “uyarıları dikkate almadığını” ve bölgedeki Amerikan varlığı nedeniyle Irak yönetiminin zaafiyet gösterdiğini, bu yüzden devrim karşıtı yapılanmaların aktif varlığıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.





İranlı Kürt partilerin ABD, İsrail ve bölgedeki “bazı gerici Arap ülkelerin” kışkırtmasıyla eylemlerini genişletmek istediğini savunan İran Genelkurmay Başkanı, sınır bölgelerinde yaşanan güvenlik endişelerini hoş görmeyeceklerini söyledi.





Bakıri, Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi ve Irak hükümetinin, bu örgütlerin, “eğitim kampı ve radyo-televizyon merkezleri kurmalarına, toplantı ve askeri eğitimlerine, İran'ın sınırlarına saldırmasına ve suikast eylemleri düzenlenmesine izin vermemesi gerektiğini” ifade etti.





İranlı komutan, kendilerine yönelik eylemlerin sürmesi halinde, Kürt partileri “imha etmek için son iki haftadır gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini” belirtti.