Samanyolu Haber /Dünya / İran Genelkurmay Başkanı’ndan Kürt partilere tehdit /19 Eylül 2021 17:10

İran Genelkurmay Başkanı’ndan Kürt partilere tehdit

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak Kürdistan Bölgesi’nde üsleri bulunan İranlı Kürt partilerine yönelik “yok edene kadar” saldırıların devam edeceğini söyledi.

SHABER3.COM

İran resmi ajansı IRNA’da yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Bakıri, İranlı Kürt partilerin Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerine dikkat çekti.

Kürt partileri “terörist gruplar” diye itham eden Bakıri, Irak Kürdistan Bölgesi hükümetinin “uyarıları dikkate almadığını” ve bölgedeki Amerikan varlığı nedeniyle Irak yönetiminin zaafiyet gösterdiğini, bu yüzden devrim karşıtı yapılanmaların aktif varlığıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İranlı Kürt partilerin ABD, İsrail ve bölgedeki “bazı gerici Arap ülkelerin” kışkırtmasıyla eylemlerini genişletmek istediğini savunan İran Genelkurmay Başkanı, sınır bölgelerinde yaşanan güvenlik endişelerini hoş görmeyeceklerini söyledi.

Bakıri, Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi ve Irak hükümetinin, bu örgütlerin, “eğitim kampı ve radyo-televizyon merkezleri kurmalarına, toplantı ve askeri eğitimlerine, İran'ın sınırlarına saldırmasına ve suikast eylemleri düzenlenmesine izin vermemesi gerektiğini” ifade etti.

İranlı komutan, kendilerine yönelik eylemlerin sürmesi halinde, Kürt partileri “imha etmek için son iki haftadır gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini” belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran Genelkurmay Başkanı’ndan Kürt partilere tehdit Sonraki Haber >>

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:46