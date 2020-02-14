Samanyolu Haber /Dünya / İran hakkında 5 milyar dolar kara para aklama suçlaması /14 Şubat 2020 11:32

İran hakkında 5 milyar dolar kara para aklama suçlaması

İran'a ait 5 milyar dolar civarında paranın aklandığı şüphesiyle ilgili Bahreyn'de soruşturma başlatıldı.

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Bahreyn'de başsavcı Ali bin Fadl el-Buayneyn, İran için kara para aklamakla suçlanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

El-Arabiya televizyonunun haberine göre, Buayneyn, "Soruşturmada, İran Ulusal Bankası ve Sadaret Bankası tarafından kontrol edilen paranın Bahreyn'deki El-Müstakbel Bank üzerinden aklanması inceleniyor" dedi.

Soruşturma kapsamında binlerce para transferinin araştırıldığını belirten Buayneyn, toplam tutarın 5 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

İran ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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