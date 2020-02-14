İran hakkında 5 milyar dolar kara para aklama suçlaması









Bahreyn'de başsavcı Ali bin Fadl el-Buayneyn, İran için kara para aklamakla suçlanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.





El-Arabiya televizyonunun haberine göre, Buayneyn, "Soruşturmada, İran Ulusal Bankası ve Sadaret Bankası tarafından kontrol edilen paranın Bahreyn'deki El-Müstakbel Bank üzerinden aklanması inceleniyor" dedi.





Soruşturma kapsamında binlerce para transferinin araştırıldığını belirten Buayneyn, toplam tutarın 5 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.





İran ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.