İran halkı sokaklara çıktı

Bu itirafın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tahran yönetiminden hem resmi özür hem de yaşamını yitirenler için tazminat talebinde bulundu.







Beklenen açıklama geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Tahran'da düşürülen yolcu uçağı sebebiyle İran adına özür dilediğini iletti.





Zelenskiy Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ruhani ile konuştuk. Uçağın düşürüldüğünün kabul edilmesi doğru yolda atılan bir adım. Kazada hayatını kaybedenlerinin kimliklerinin derhal teslim edilmesi ve cenazelerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi konusunda ısrar ediyorum. Faillere hesap sorulmalı. Hukuki ve teknik işbirliğini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İran’ın 'yanlışlıkla' vurduğunu açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili olarak, Ukrayna tarafına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.





Açıklamada, İran’a giden Ukrayna heyetine, İran tarafının bütün fotoğraf, video ve Tahran’da hala devam eden sürecin değerlendirilmesi için gerekli olan diğer bütün malzemelerin verdiği belirtildi.





BirGün'de yer alan habere göre, açıklamada ayıca, Ukraynalı uzmanların gerekli bütün hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ettikleri ifade edildi.





İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Göstericiler "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.





Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı.





Akşam saatlerinde sokağa çıkan gösteriler Tahran yönetimini protesto etti. Göstericiler sık sık sloganlar attı, yönetimin istifasını istedi.





İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Göstericiler "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.





Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı.





Akşam saatlerinde sokağa çıkan gösteriler Tahran yönetimini protesto etti. Göstericiler sık sık sloganlar attı, yönetimin istifasını istedi. Sokağa çıkan binlerce kişi, yolcu uçağının füzeyle vurulmasını protesto etti.





Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.





İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.