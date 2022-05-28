İran iki Yunan tankerine el koydu

Yunanistan'dan sert açıklama





Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise İranlı yetkililerin iki tankerini "şiddetle ele geçirdiğini" belirtti ve eylemi "korsanlık" olarak tanımladı. Açıklamada "Silahlı kişilerin ikisi Yunan vatandaşının da aralarında olduğu mürettebatı rehin aldığı" kaydedildi. Amerikan Donanması'ndan yetkililer de olayın takibinde olduklarını ifade etti.

İran tehdit ediyordu





Euronews'tekigöre, İran'ın alıkoyduğu tankerlerin Irak ham petrolü ile yüklü olduğu belirtildi.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal nedeniyle alıkonulduğu belirtildi.Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edildi.Yunanistan ve ABD geminin alıkonulduğu sırada İran karasularından 22 deniz mili açıkta, açık denizde seyir halinde olduğunu ifade ediyor.İran, Yunan sularındaki petrol tankerine el konmasına karıştığı gerekçesiyle Atina'yı "cezalandırıcı eylemde" bulunmakla tehdit ediyordu.İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, 25 Mayıs'ta bir açıklama yaparak "olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan" İran bayraklı bir geminin alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurmuştu.ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı bugün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı da aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasının İran'la Batı arasında nükleer anlaşma müzakerelerinin durmasının ardından gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geldiğine dikkat çekiliyor.