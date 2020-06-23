İran ikinci dalgada zirveyi gördü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 863'e yükseldiğini belirtti. İran'da en son 11 Nisan tarihinde 125 kişi hayatını kaybetmişti.







Son 24 saatte Covid-19 teşhisi koyulan kişi sayısı da 2 bin 445 oldu. Böylece ülkede vaka sayısı 209 bin 970'e çıktı.





VAKA SAYISI TABLOSU TERSİNE DÖNDÜ





Mayıs ayında vaka sayısı düşüşe geçen İran'da Haziran ayında tablo tersine döndü. Bazı uzmanlar İran'da resmi verilerin gerçek vaka sayısını yansıtmayabileceğini ve gerçek sayıların çok daha fazla olabileceğini iddia ediyor.





İran'da bugüne kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Fakat Mart ayında şehirler arası seyahatler yasaklandı, okullar kapatıldı ve kamusal alanlardaki etkinlikler kısıtlandı.





Hükümet, halihazıda yaptırımlar nedeniyle zor durumda olan ekonominin düzelmesi amacıyla bu önlemleri Nisan ayında kaldırdı.