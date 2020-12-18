İran ile ilgili çok konuşulacak iddia

Nükleer programı nedeniyle Batı ülkeleri tarafından eleştirilen ve ABD yaptırımlarının uygulandığı İran'ın, Fordo Nükleer Tesisindeki şantiye faaliyetlerine yeniden başladığı iddia edildi.





Associated Press (AP) haber ajansı, İran'ın başkenti Tahran'a 90 kilometre mesafede bulunan tesisteki şantiye faaliyetleri ve yapımı süren bir yer altı binasının uydu görüntülerini paylaştı.





Euronews'in aktardığına göre; İran 2015 nükleer anlaşması kapsamında Fordo'da uranyumu zenginleştirmeyi bırakmayı ve bunun yerine burayı "nükleer, fizik ve teknoloji merkezi" yapmayı kabul etmişti.





Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsüne bağlı James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi analistlerinden Jeffrey Lewis, AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu yerdeki herhangi bir değişiklik, İran'ın nükleer programının nereye doğru gittiğinin bir işareti olarak dikkatle izlenecektir" ifadelerini kullandı.





İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yaklaşık 3 ay önce devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Natanz'ın çevresindeki dağların kalbinde" yeni bir nükleer tesisin inşasına başladıklarını bildirmişti.