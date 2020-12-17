Samanyolu Haber /Dünya / İran ile ilgili yeni Joe Biden açıklaması /17 Aralık 2020 22:00

İran ile ilgili yeni Joe Biden açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi'nin, Trump tarafından rafa kaldırılan İran ve ABD arasında nükleer anlaşmayla ilgili yeni bir açıklama yaptığı ifade edildi.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer anlaşmaya "basitçe" geri dönmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ve İran'a yaptırımları uygulamaya geçirmesinin ardından Tahran yanıt olarak anlaşmanın birçok şartına uymayı reddetmişti.

Bu duruma dikkat çeken UAEA Başkanı, anlaşmaya geri dönülebilmesi için tarafların yeni bir anlaşma yapması gerektiğini belirtti.

Tahran yönetimi kısa süre önce Washington'un yaptırımlarına son vermesi durumunda "çok kısa sürede" geri adım atabileceğini açıklamıştı.

"Nükleer Anlaşma'ya geri dönülecek bir başlangıç noktası kalmadı"

Euronews'in haberine göre; Grossi, Reuters'e verdiği röportajda, nükleer anlaşma için başlangıç noktasının artık bulunmamasından dolayı 'başa döndük' demenin hayal bile edilemeyeceğini belirtti.

UAEA Başkanı, "Çok daha fazla (nükleer) malzeme, faaliyet ve santrifüj var. Bunlardan her gün daha fazlası açıklanıyor. Siyasi seviyede tüm bunlara ne olacağının yanıtının bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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