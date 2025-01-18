İran ile Rusya arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, 17 Ocak’ta iki günlük resmi ziyaret için Moskova’ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapıldı ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı imzalandı.



Bu yeni belge, 2001 yılında imzalanan eski anlaşmanın yerini alıyor ve Batı ile ciddi bir gerilim yaşayan Moskova ve Tahran arasındaki ilişkileri daha da güçlendiriyor.



İranlı diplomatik kaynaklara göre, bu anlaşmanın öncelikli konuları arasında güvenlik ve savunma iş birliği yer alıyor.



İran ve Rusya, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlama töreninden önce bu anlaşmayı imzalayarak önemli bir mesaj vermiş oldu. Trump, göreve başlamadan önce İran’a karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini ve gerekirse İran’ın nükleer tesislerine saldırabileceğini açıklamıştı.



Moskova-Tahran Yakınlaşması



Mesud Pezeşkian, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında uçak kazasında hayatını kaybeden selefi İbrahim Reisi’nin ardından göreve geldi ve ilk günden itibaren Moskova ile ilişkileri güçlendirmek için adımlar attı.



Eylül ayında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’yu Tahran’da ağırlayan Pezeşkian, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli ve güçlü bir şekilde gelişeceğini vurguladı. Ekim ayında ise Kazan’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde Vladimir Putin ile bir araya geldi.



Pezeşkian, BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ABD’nin tek taraflı hegemonik politikalarına karşı iş birliği çağrısında bulundu ve Rusya ile İran’ın bu baskıları hafifletmek için ortak adımlar atacağını belirtti.

Pezeşkian ayrıca, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın mümkün olan en kısa sürede imzalanması gerektiğini vurgulamıştı.



Yeni Anlaşmanın Detayları



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık ayında yaptığı açıklamada, yeni anlaşmanın güvenlik, savunma, terörizmle mücadele ve bölgesel iş birliği konularını kapsayacağını duyurdu. Ayrıca, ticaret, enerji ve ekonomik iş birliği de anlaşmanın önemli bileşenleri arasında yer alacak. İranlı yetkililere göre, bu anlaşma, 2001 yılında imzalanan ve otomatik olarak uzatılan önceki anlaşmanın güncellenmiş ve kapsamlı bir versiyonu olacak.



ABD ve Batı ile Yeni Gerilim



Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte ABD-İran ilişkilerindeki gerilim artabilir. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi İran’ın nükleer programına yönelik önleyici saldırılar düzenlemeyi planlıyor.



Öte yandan, İran, nükleer silah geliştirme hedefi olmadığını belirtse de, ABD ve İsrail’in tehditlerine karşı uluslararası toplumu göreve çağırıyor. Yeni imzalanan Rusya-İran anlaşması, iki ülkenin ABD ve Batı ile ilişkilerinde yeni bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamlı ortaklık anlaşmasının uluslararası sahnede ciddi yankılar uyandırması bekleniyor.