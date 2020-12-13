İran’ın 286 milletvekilinden 225’i, Erdoğan hakkında kınama mektubu yayımladı

İran Meclisi'nde milletvekilleri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranlı 225 milletvekilinin imzaladığı metinde, "Kendisinden iyi komşuluk, İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın tesisi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırtıcı ve beklenmedik ayrılıkçı bir dil kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu metinde ayrıca, İran topraklarında yaşayanların tek bir millet ve ayrılamaz bütün olduğu yazıldı.
İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferi kutlamak için 10 Aralık'ta Bakü'de "Zafer Geçit Töreni" düzenlemiş, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk ordusundan askerler de katılmıştı.
Erdoğan, Bakü'deki bu törende, Azerbaycan ve İran sınırındaki toprakların yeniden birleşmesini içeren bir şiir okumuştu.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ kutlama törenine katılan Erdoğan'ın okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in tepkisini çekmişti. Zarif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de hatalı olarak anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmemiş. O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba?" demişti.
Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Topraklar üzerinde hak iddia edilen, yayılmacı imparatorlukların çağının yıllar önce sona erdiğinin" Büyükelçi Örs'e bildirildiğini söylemişti.
Türkiye de, İran'ın tepkisine yanıt olarak İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına" ve "böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına" tepki dile getirildi.