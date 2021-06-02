Samanyolu Haber /Dünya / İran’ın en büyük donanma gemisi Basra Körfezi’nde battı /02 Haziran 2021 13:00

İran’ın en büyük donanma gemisi Basra Körfezi’nde battı

İran'ın en büyük donanma gemisinin Basra Körfezi'nin girişinde alev aldıktan sonra battığı kaydedildi. Mürettebat tahliye edildi.

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İran’ın en büyük donanma gemisi Basra Körfezi’nin girişine yakın bölgede alev aldıktan sonra battı, gemi mürettebatının tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, “Geminin kurtarılması için yapılan tüm çabalar başarısız oldu ve gemi battı” diye açıkladı.

Açıklamaya göre, Umman Körfezi’nde İran’ın Cask Limanı’nın yakınında tatbikat görevine çıkmış olan geminin güvertesinde yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Açıklamada yangının çıkma sebebi belirtilmedi.
 
UMMAN KÖRFEZİ İRAN İÇİN STRATEJİK BİR GEÇİŞ YOLU

Umman Körfezi, dünya petrolünün yaklaşık yüzde beşinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na bağlanan hassas bir geçiş yolu. İran düzenli olarak bu bölgede tatbikat gerçekleştiriyor.

İran, nisanda yaptığı açıklamada Saviz adlı gemisinin Kızıldeniz’de hedef alındığını belirtmişti. İran’ın bu açıklamasından önce medyada Saviz gemisinin limpet mayınları sebebiyle hasar gördüğüyle ilgili haberler çıkmıştı.

 
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