İran’ın uranyum zenginleştirme kararı sonrası körfezde tansiyon yeniden yükseldi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, İran’ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için daha önce bölgeden çekileceği açıklanan “USS Nimitz” uçak gemisinin, Orta Doğu’da kalmasına karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, kararın nedeni olarak “İran liderlerinin Başkan Donald Trump’a ve diğer ABD’li yetkililere yönelik tehditleri” gösterildi.



Miller, açıklamasında, “İran liderlerinin Başkan Donald Trump’a ve diğer ABD’li yetkililere yönelik tehditlerinden dolayı USS Nimitz’in rutin görev yeri değişikliğini durdurma talimatı verdim. USS Nimitz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde operasyon bölgesinde kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

31 Aralık’ta ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, İran’ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan “USS Nimitz” uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verildiği bildirilmişti.

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’taki ölüm yıl dönümünde İran’ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu.



ABD, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’na inişinden sonra Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmüştü. İran, buna karşılık ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak askeri üslerine füzelerle saldırı düzenlemişti.

NETANYAHU: İZİN VERMEYECEĞİZ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







İran’ın yüzde 20 oranında uranyumu zenginleştirmeye başlamasına tepki gösteren Netanyahu, “İran’ın taahhütlerini ihlal etmeye devam etme, zenginleştirme seviyesini yükseltme ve yeraltında uranyumu zenginleştirme konusundaki endüstriyel yeteneğini geliştirme kararı, askeri bir nükleer program geliştirme niyetinin sürekli olarak gerçekleştirilmesi dışında hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, İran’ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek.” ifadelerini kullandı.





TAHRAN: TÜM SENARYOLAR İÇİN HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD Savunma Bakanlığının Orta Doğu’daki USS Nimitz uçak gemisini çekmemesine ilişkin “tüm senaryolara hazır olduklarını” söyledi.





Hatibzade, “Bu savaş gemilerinin kalıp kalmaması kararı onları ilgilendirir. Tüm senaryolar için hazırız. Yapılan açıklamalar da aynı temeldedir. Bu senaryolar için bir hüküm vermiyoruz ancak cevabımız kesin olacaktır.”





Washington’a İsviçre üzerinden açık ve net bir mesaj ilettiklerini aktaran Hatibzade, “Bölge ülkelerine de başkentler aracılığıyla doğrudan mesaj gönderdik. Herhangi bir maceranın sonuçları Washington’un sorumluluğundadır. Herhangi bir girişimde bulunurlarsa, açık ve bir an bile tereddüt etmeden cevap vereceğiz”dedi.



