İran İngiliz Büyükelçi'yi gözaltına aldı

Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanması sonrasında İran'da protestolar düzenlendi. Başkent Tahran'ın Emir Kebir, Tahran ve Şerif üniversitelerinde düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için mum yakılarak yapılan anma töreninde hükümet karşıtı slogan atıldı.







İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki olaylarda İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire gözaltına alındı. 'Göstericilerin fotoğraflarını çektiği' ve 'protestoları organize etme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilen İngiliz Büyükelçi'nin yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı, daha sonra emniyete giderek ifade vereceği belirtildi.





İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan açıklama





İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu savundu. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Raab, "Tahran Büyükelçimizin temelsiz ve açıklamasız olarak gözaltına alınması, uluslararası hukukun fahiş biçimde çiğnenmesidir" ifadesini kullandı.





İran hükümetinin bir yol ayrımında olduğunu belirten Raab, "Ya beraberinde getireceği bütün siyasi ve ekonomik yalıtılmışlıkla bir parya konumuna doğru yürüyüşüne devam edebilir ya da gerilimi düşürecek adımlar atıp ileri açılan diplomatik bir yola girebilir." değerlendirmesinde bulundu.





Protestolar ülke geneline yayıldı?





Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, uçakta 14 öğrencisi hayatını kaybeden Şerif Üniversitesinin önünde toplanan kalabalık tepkilerini dile getirdi.





Meşhed'deki Firdevsi Üniversitesinde de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.





İsfahan'ın tarihi Siusepol Köprüsü'nde toplanan kalabalık da sloganlar attı.





Hemedan, Şiraz ve Reşd gibi kentlerde de düzenlenen anma törenlerinde yönetim eleştirildi ve hükümet karşıtı söylemlerde bulunuldu.





Öte yandan İran devlet televizyonu sunucusu Zehra Hatemirad, görevine daha fazla devam edemeyeceğini bildirerek istifasını açıkladı.