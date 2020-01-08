İran, Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurdu: Savaş başladı

İran devlet televizyonu, saldırının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçtiğimiz hafta Bağdat’ta öldürülmesine misillime olduğunu duyurdu. İranlı güvenlik kaynakları, Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'ne karadan karaya füze saldırısı düzenlendiğini kaydetti.







İran devlet televizyonu, İran ordusunun Irak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını bildirdi.





Bu arada İran Devrim Muhafızları, üslerini Amerikan kuvvetlerine açan ve İran'a karşı saldırı düzenlenen her yeri hedef alacaklarını açıkladı.





Pentagon: 'Tüm tedbirler alındı'





Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.







Trump: 'Her şey yolunda'





Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.





İran'dan BMGK'ya mektup: 'Savaş peşinde değiliz'







İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.





Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise sosyal medya paylaşımında, İran'ın BM Şartı 51. madde uyarınca kendini savunmak için orantılı tedbirler aldığını belirterek "Savaş ya da gerilim peşinde değiliz ancak kendimizi herhangi bir saldırganlığa karşı savunacağız" ifadelerini kullandı.



