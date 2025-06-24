İran-İsrail ateşkesi borsayı uçurdu: Hisseler atağa geçti

İran ile İsrail arasında uzun süredir devam eden çatışmalar sonrası bu sabah gelen ateşkes haberi, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Borsa İstanbul’da da pozitif bir hava yarattı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 yükselerek 9.390,56 puana yükseldi. İşlem hacmi 63,3 milyar TL’ye ulaşırken, bankacılık ve holding hisseleri öne çıktı.



En fazla yükselen sektör ulaştırma olurken (%6,38), kimya-petrol-plastik hisseleri yüzde 1,8'lik düşüşle negatif seyretti



Analistler, yükselişte Orta Doğu’daki ateşkesle birlikte oluşan iyimserliğin yanı sıra, küresel merkez bankası yöneticilerinin gün içinde yapacağı konuşmaların da dikkatle takip edildiğini belirtti. ABD'de Powell ve Avrupa'da Lagarde'ın açıklamaları, piyasaların yönü açısından belirleyici olabilir.



TRUMP'IN SÖZLERİ PİYASAYI DEĞİŞTİRDİ



Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaydı. Trump, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu savaşın Amerikan halkına yüklediği ekonomik maliyet kabul edilemezdi” dedi. Trump’ın bu sözleri, jeopolitik tansiyonun düşmesine dair beklentileri kuvvetlendirirken, küresel piyasalarda da rahatlama etkisi yarattı.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puan seviyeleri direnç, 9.200 ve 9.100 ise destek olarak öne çıkıyor. Gözler şimdi hem bölgeden gelecek haberlerde hem de ABD'deki yoğun veri takvimi ile Powell’ın konuşmasında olacak.