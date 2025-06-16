İran-İsrail savaşında 3. gün: Can kaybı 230’u aştı, dünya alarmda

İsrail ve İran’dan Yeni Saldırı Dalgası: Yaralılar ve Yıkım



İran, Pazartesi sabah erken saatlerde İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattı. Ülke genelinde hava saldırısı uyarıları verilirken, İsrail’in kuzey ve merkezine düşen füzeler ve şarapnel parçaları 67 kişiyi yaraladı. Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva’da bir apartman binası isabet aldı; çok sayıda daire ağır hasar gördü.



Hayfa Yanıyor, Enerji Tesisleri Hedefte



Pazar gecesi Hayfa liman kenti, füze saldırıları sonucu çıkan yangınlarla mücadele etti. Kentteki petrol rafinerisi zarar görürken, İsrail’in ana havaalanı ve hava sahası üçüncü gün de kapalı kaldı.



İran’da Durum Daha Ağır: 224 Ölü, 1277 Yaralı



İran, saldırıların başladığı günden bu yana 224 kişinin öldüğünü, 1277 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında siviller ve askerler bulunuyor. İsrail, pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda İran Savunma Bakanlığı'nı ve askeri altyapıları hedef aldığını duyurdu.



İsrail, İran'ın Üst Düzey Komutanlarını Vurduğunu Açıkladı



Tel Aviv yönetimi, İran semalarında neredeyse "serbest dolaştığını" iddia ederken, Savunma Bakanlığı binaları, füze rampaları ve hava savunma sistemleri üretim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. İran, Devrim Muhafızları istihbarat şefi Muhammed Kazemi’nin de saldırılarda öldürüldüğünü doğruladı.



Nükleer Program Gerilimi ve Ekonomik Kaygılar



İsrail, saldırılarının İran’ın hızlanan nükleer programını durdurma amacını taşıdığını belirtirken; İran, hava saldırılarının sadece askeri değil, enerji ve hükümet altyapısını da hedef aldığını açıkladı. Tahran yakınlarındaki petrol depoları ve yakıt tesislerinde büyük yangınlar çıktığı bildirildi.



Enerji sektörüne yönelik saldırılar, İran'ın yaptırımlar altındaki kırılgan ekonomisi ve küresel enerji piyasaları açısından endişe yaratıyor.



Füze Yağmuru: 270 Atıştan 22’si İsrail’e İsabet Etti



İsrail’e göre İran, cuma gününden bu yana 270’ten fazla füze ateşledi. Bunlardan 22’si savunma sistemlerini aşarak yerleşim bölgelerinde 14 kişinin ölümüne ve 390 kişinin yaralanmasına yol açtı.



Dünya Diplomasiyi Seferber Etti



ABD ile İran arasında Umman'da yapılması planlanan nükleer görüşmeler, İsrail saldırıları nedeniyle iptal edildi. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarını salı günü acil toplantıya çağırdı. Toplantının, diplomatik çözüm arayışlarına katkı sunması bekleniyor.



Trump: “Bir Anlaşma Olacak”



Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ve İsrail’in "bir anlaşma yapmaları gerektiğini ve yapacaklarını" ifade etti.



Tahran: “İsrail Durursa Biz de Dururuz”



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “İsrail saldırılarını durdurursa, biz de karşılık vermeyi bırakırız” diyerek gerilimin sona ermesi için açık kapı bıraktı.



Kriz Küresel Ölçekte Tehlike



Çatışmanın büyümesi, yalnızca Orta Doğu’yu değil; enerji piyasaları, diplomatik ilişkiler ve nükleer güvenlik dengeleri açısından tüm dünyayı etkileyebilecek bir krize dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre, çatışmanın büyümesi hâlinde bölgede geri dönülmez bir istikrarsızlık dalgası başlayabilir.