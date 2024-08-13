Samanyolu Haber /Dünya / İran, İsrail'e saldırmamak için tek şartını açıkladı! /13 Ağustos 2024 16:46

İran, İsrail'e saldırmamak için tek şartını açıkladı!

İran kaynakları, İsrail’e doğrudan saldırı düzenlememesinin tek yolunun Gazze'de beklenen ateşkes anlaşmasının sağlanması olabileceğini söyledi. İranlı yetkililer, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutuyor.

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İranlı üst düzey yetkililere göre, İran'ın, İsrail'e doğrudan karşılık vermemesinin tek yolu Gazze'de beklenen ateşkes anlaşmasının sağlanması olabilir. İsrail, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesiyle suçlandı ve İran, suikaste sert bir yanıt vereceğini belirtti.

İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin geçen ay Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e doğrudan saldırı hazırlıklarını sürdürüyor. Reuters’a konuşan üç üst düzey İranlı yetkili, yalnızca ateşkes görüşmelerinden çıkacak bir anlaşmanın İran'ı İsrail'e yanıt vermekten alıkoyacağını belirtti. İran, Heniyye'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail ise olayla ilgili herhangi bir doğrulama yapmadı.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Geçen ay, Heniyye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş riski arttı. İran'ın Batılı ülkeler ve ABD ile son günlerde yoğun diyaloglar yürüttüğü belirtildi. Bu diyaloglar, İran'ın tepkisini nasıl dengeleyeceği konusunda görüşmeleri içeriyor.

ABD'nin Türkiye büyükelçisi, Washington'un İran'ı gerginliği azaltmaya ikna etmek için Ankara’dan yardım istediğini doğruladı. Üç bölgesel gücün, Gazze ateşkes görüşmeleri öncesinde gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak için diyalog yürüttüğü bildirildi.

İRAN DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İran’daki Birleşmiş Milletler misyonu, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, "Yanıtımızın bir ateşkese zarar vermeyecek şekilde zamanlanmasını ve uygulanmasını umuyoruz" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, itidal çağrılarının "uluslararası hukuk ilkeleriyle çeliştiğini" söyledi.

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