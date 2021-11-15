İran kadın futbol takımının kalecisi erkek çıktı

Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisinin, kadın değil erkek olduğunu iddia etti.





Spor Arena'nın aktardığına göre Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), Asya Futbol Konfederasyonu'na 25 Eylül'de oynanan maçla ilgili, İranlı oyunculardan birinin cinsiyetini doğrulanmasını talep eden bir şikayette bulundu.





Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu ve bu durumu FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.





Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, şikayet mektubunu Twitter'dan paylaştı.





FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.





0-0 biten mücadelenin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup etmiş ve Tacikistan'da düzenlenecek olan 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.