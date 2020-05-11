Samanyolu Haber /Gündem / İran kendi donanma gemisini vurdu: 40 ölü /11 Mayıs 2020 09:58

İran kendi donanma gemisini vurdu: 40 ölü

İran donanması, Basra Körfezi'ndeki askeri tatbikat sırasında kendi savaş gemisini vurdu ve 40 asker hayatını kaybetti.

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İranlı General Kasım Süleymani'nin ocak ayında ABD tarafından suikastle öldürülmesine misillemede bulunurken yanlışlıkla Ukrayna Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağını vuran ve 176 sivilin ölümüne neden olan İran yine kendini vurdu.

İran donanması, Basra Körfezi'ndeki askeri tatbikat sırasında kendi savaş gemisini vurdu ve 40 asker hayatını kaybetti. 

İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait 'Cevan' gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İran'dan yanlışlıkla kendi gemilerini vurma konusunda henüz bir açıklama gelmezken, İran'ın önce yolcu uçağını ardından da kendi donanma gemisini vurması, sosyal medyanın da diline düştü ve olup bitenler liyakatsizlik, iş bilmezlik ve beceriksizlikle açıklandı.
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