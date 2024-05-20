Samanyolu Haber /Gündem / İran Kızılay'ından 'yardım' açıklaması: AA'nın haberi yalan mı? /20 Mayıs 2024 19:47

İran Kızılay'ından 'yardım' açıklaması: AA'nın haberi yalan mı?

İran Kızılay Başkanı, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazını bulmak için 'dışarıdan yardım almadıklarını' dile getirdi

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İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ölümünün ardından, kaza geçiren helikopterin enkazını bulmak için başlatılan ve saatler süren arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Velev'in internet sitesinde yer alan habere göre, helikopter enkazının bulunması için ‘dış yardıma başvurmadıklarını’ dile getiren yetkili, operasyonunun İran kurtarma ekipleri ve İran drone’ları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Kolivend, “Bugün sabah saat 05.00 sıralarında helikopterin enkazını bulanlar İranlı kurtarma ekipleriydi” dedi.

ANADOLU AJANSI ‘AKINCI’ TESPİT DİYE’ DUYURMUŞTU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran makamlarının yardım teklifini kabul etmesi üzerine bir adet Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) saat 23.30’da Batman’dan havalanarak saat 00.45’te kaza bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı (AA), sabah saatlerinde “Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkaz bölgesini tespit edip yurda döndü” başlığı ile hava aracının Van’a geldiğini duyurmuştu.

Haberde, şu ifadelere yer verilmişti:

“İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığı’ndan onay alınmasının ardından saat 23.30’da Batman’dan havalanarak saat 00.45’te kaza bölgesine ulaştı.

Saat 02.36’da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45’te Türkiye hava sahasına döndü.”
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