İran kökenli Amerikalı ve İranlı Amerika-Kanada sınırında bekletiliyor

Bazı kongre üyeleri ve insan hakları örgütleri 60’tan fazla İran kökenli Amerikalı ve İranlının Amerika-Kanada sınırında bekletilmesine tepki gösterdi.





Amerika İslam İlişkileri Konseyi CAIR, Amerika-Kanada sınırında 11 saatten uzun süre bekletilen 60’tan fazla İran asıllı Amerikalı ve İran vatandaşına destekte bulunduklarını açıkladı. 60 kişinin arasında her yaştan insan bulunduğu belirtildi.





CAIR, tüm bu kişilerin bırakıldıklarını ancak bazılarının ayrıca Washington eyaletindeki bir merkeze geçici olarak götürüldüklerini ve burada da bekletildiklerine dikkat çekti. CAIR yöneticisi Mesih Fuladi yaşananların son derece ciddi sorunlar olduğunu ve Amerika vatandaşlarının da yasadışı şekilde gözaltına alınmaları anlamına geldiğini söyledi.





Söz konusu olay İran’la yaşanan gerginlikle birlikte Amerika İç Güvenlik Bakanlığı’nın sınırlarda güvenliğin arttırılmasına yönelik açıklamasının ardından geldi.





Amerika Gümrük Muhafaza Birimi’nin sosyal media hesabından yapılan açıklamadaysa İran kökenli Amerikalıların gözaltına alındığı ve Amerika’ya girişlerine izin verilmediği iddiaları yalanlandı. Federal yetkililer ayrıca tatil sezonu olması ve personel sıkıntısından dolayı sınırlardaki işlemlerde yavaşlama olduğunu ifade ettiler.





Kuzeybatı Göçmen Hakları Projesi adlı sivil toplum kuruluşu yöneticisi Jorge L. Baron, Gümrük Muhafaza’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Baron Twitter’dan paylaştığı mesajında “Eğer gözaltına almaktan kastınız insanları bir odaya kilitlemekse Gümrük Muhafaza haklı. Bu insanlar bekleme salonunda tutuluyorlar otoparka çıkabiliyorlar ama gitmelerine izin verilmiyor. Bu kişilerin Amerika’ya giriş yapmalarına evlerine gitmelerine izin verilmiyor. Gümrük görevlileri pasaportlarını vermiyorlar bu yüzden isteseler Kanada’ya dahi dönemezler. Dolayısıyla gözaltındalar” ifadelerini kullandı.





Bazı Kongre üyeleri de yaşananlara tepki gösterdi. Demokrat Kongre Üyesi Pramila Jayapal sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında “Aralarinda Amerika vatandaşlarının da bulunduğu İran kökenlilerin Kanada sınırında tutulduklarına dair haberler son derece rahatsızlık verici” dedi.





Washington eyaleti Demokrat Kongre Üyesi Adam Smith de Twitter hesabında yaptığı açıklamada “Amerikalılar ve göçmenlerin sivil haklarının ihlal edilmesi kabul edilemez. Uygulamalarımıza ve siyasetimize ayrımcılığın etki etmesine izin vermemeliyiz” dedi.









CAIR ayrıca sınırlardaki mevcut durum ve uygulamaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini açıkladı.