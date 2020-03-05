İran, Koronavirüs'ün 'ABD'nin biyolojik silahı' olduğundan şüpheleniyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Kirman eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, ülkede şu ana kadar 92 kişinin hayatına mâl olan Koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Selami, "Herkes ülkenin istikrar ve kararlılıkla bu durumu yıl sonuna (İran takvimine göre 21 Mart) kadar aşacağını bilmelidir." dedi.





"ABD'NİN İŞİ DEĞİLSE BU VİRÜS ORTADAN KALKACAKTIR"





Komutan Selami, "Bugün önce Çin daha sonra İran ve dünyanın diğer noktalarına yayılan ABD'nin biyolojik saldırısının bir ürünü de olabilecek bu virüsle mücadelede zafer kazanacağız. ABD, bu işi yaptıysa (virüsün) kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.





İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vak'a sayısının da 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.







Ülkede virüs hızla yayılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar başta olmak üzere birçok üst düzey ismin de Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.