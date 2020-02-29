İran koronavirüs'ün pençesinde... Çin'den sonra en büyük ölüm oranı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur Cumartesi günü yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e yükseldiğini bildirdi. Cihanpur Cuma gününden bu yana bir günde 205 yeni vaka tespit edildiğini belirterek toplam vaka sayısının 593’e çıktığını duyurdu.







İranlı yetkili halktan mümkün olduğunca seyahatlerden kaçınmalarını ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istedi. Sözcü teste gelecek onbinlerce kişi için hazırlıkların yapıldığını anlattı.





Yabancı basın organlarında ölü ve vaka sayısıyla ilgili çıkan iddialara da değinen Cihanpur, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre kesin verileri kamuoyu ile paylaştığını savundu.





Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15'inin test sonucunun pozitif çıktığını anlattı.





Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini de açıkladı.





Milletvekili koronavirüsten mi öldü?





Öte yandan milletvekili Mohammad Ali Ramazani Dastak hayatını kaybetti. Dastak’ın ölüm sebebi konusunda ise çelişkili bilgiler geliyor. Dastak’ın koronavirüs sebebiyle öldüğüne yönelik iddialar bulunurken İran haber ajansı bunu yalanlıyor.





Sözcü Cihanpur mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5'ine koronavirüs teşhisi konulduğu bildirdi.



