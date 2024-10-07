Samanyolu Haber /Dünya / İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den haber alınamıyor /07 Ekim 2024 21:07

İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den haber alınamıyor

Hizbullah ve Hamas'tan art arda pek çok üst düzey ismi öldüren İsrail'in, şimdi de İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani'yi öldürmüş olabileceği iddia ediliyor. Geçen hafta Beyrut'a düzenlenen saldırıdan beri haber alınamadığı söylenen Kaani'nin gizemli durumu nedeniyle İran askerleri paniklerken, hem İranlı hem İsrailli kaynaklar komutanın kayıp olduğunu vurguluyor. Günlerce sessizliğini koruyan Kudüs Gücü ise tepkiler büyüyünce bugün "Kaani'nin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor" dedi.

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İsrail, bir yıldır Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü saldırıların ardından rotasını Lübnan'a çevirdi. İki haftada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da dahil üst düzey birçok örgüt liderini öldüren İsrail'in geçen hafta başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıdan beri İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani'den de haber alınmadığı iddia ediliyor.

Tuğgeneral İsmail Kaani'nin cuma günü Beyrut'ta meydana gelen hava saldırısından sonra nerede olduğu bilinmiyor. İsrail medyası onun öldüğünü yazarken, Arap medyasında da komutanın yaralı olabileceğine dair haberler yer alıyor.

SALDIRININ OLDUĞU BEYRUT'A GİTMİŞTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan kaynaklar, Kaani'nin son olarak, İsrail'in düzenlediği bir dizi saldırının ardından Hizbullah yetkilileri ile görüşmek için Beyrut'a gittiğini belirtti.

İsrail'in N12 gazetesi ise Kaani'nin, Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfeddin'in Dahiye'de hedef alındığı saldırıda yaralanmış olabileceğini iddia ediyor. Hizbullah ise Haşim Seyfeddin'in durumuna dair net bir açıklama yapmayı reddediyor. Grup, İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgeye giremediğini, saldırının sonuçlarının hala değerlendirildiğini aktardı.

İRANLI ASKERLER PANİK HALİNDE

İran medyası, komutanın Nasrallah için düzenlenen anma töreninde de bulunmadığını yazarken, İranlı bir asker Times'a, Kaani hakkındaki kafa karışıklığının askerler arasında paniğe neden olduğunu söyledi.

Times of Israel gazetesi de İranlı yetkililerin de Kaani'den haber alınamadığını doğruladığını yazdı.

KUDÜS GÜCÜ: KENDİSİ İYİ

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, İsmail Kaani'den haber alınmadığı yönündeki haberler gündem olunca açıklama yaptı. Mescidi, “Birçok kişi, ‘General Kaani'ye ne oldu?’ diye sorarak açıklama yapmamızı istiyor. Ancak açıklama yapmaya gerek yok. Kendisinin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor” diye konuştu.
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