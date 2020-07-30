Samanyolu Haber /Dünya / İran liderinin danışmanı ikinci kez koronaya yakalandı /30 Temmuz 2020 09:31

İran liderinin danışmanı ikinci kez koronaya yakalandı

İran’ın bir önceki Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani, bir kez daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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İran'da eski Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı olan Ali Laricani’nin 3 ay aradan sonra tekrar yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Test sonuçları pozitif çıkan Laricani’nin başkent Tahran’da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Laricani’nin durumunun iyi olduğu ve karantina altında olduğu ifade edildi.

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 2 Nisan'da korona virüse yakalanmış ve 24 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek görevinin başına dönmüştü.
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