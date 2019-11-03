Samanyolu Haber /Dünya / İran Meclis Başkanı'ndan Trump'a sert sözler /03 Kasım 2019 17:02

İran Meclis Başkanı'ndan Trump'a sert sözler

İran Şura Meclisi'nde konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Trump, ABD'nin gerçek ve çirkin yüzüdür" açıklamasında bulundu. Laricani ayrıca " Trump'ın açıklamaları ABD'nin yalnızca Suriye petrolünü umursadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İslami Şura Meclisi'nde yapılan açık oturumdaki konuşmasında, “ABD, Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başkana sahiptir” ifadelerini kullandı.

"ABD SADECE PETROL SAHALARINI KORUYOR"

İran’ın Tasnim haber ajansındaki habere göre Laricani, “ABD, Beyaz Saray’ın politikalarının gerçek ve çirkin yüzünü göstermeye çalışan bir başkana sahiptir. ABD’nin en gizli politikalarını açıkça ifade etmek, Trump’ın özellikleri arasında. Son zamanlarda, IŞİD terörist örgütünün liderinin ölümünü açıkladığında Trump, yalnızca Suriye petrolünü umursadıklarını ve ABD ordusunun askerlerinin yalnızca Suriye'nin petrol zengini bölgelerinde bulunduğunu belirtti. Trump’ın bu açıklamaları, Beyaz Saray’ın gerçek yüzünü görmemizi sağlıyor” diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran Meclis Başkanı'ndan Trump'a sert sözler Sonraki Haber >>

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Görülmez kaza !

Görülmez kaza !

Heyelan iş makinelerini yuttu

Heyelan iş makinelerini yuttu

Otobüs sürücüsünün hareketi pes dedirtti

Otobüs sürücüsünün hareketi pes dedirtti

Teknecinin ilginç çözümü

Teknecinin ilginç çözümü

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:06:49